Греф рассказал об угрозе покушения на свою жизнь в конце 90-х

https://static.news.ru/photo/676c5dd8-6f5d-11eb-a61f-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правления «Сбера» Герман Греф заявил, что в 1997 году его жизнь была в опасности после того, как был убит вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич. По его словам, коллеги из петербургской мэрии посоветовали ему уйти с поста и уехать из города для собственной безопасности.

Тогда было всё на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали: тебе лучше уезжать. Честно говоря, коллеги ещё очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь, — рассказал Греф в документальном фильме «Крепость», посвящённом деятельности бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, пишет ТАСС.

Сам Греф признался, что опасности не чувствовал и переезжать из Санкт-Петербурга не хотел.

Греф работал в мэрии Санкт-Петербурга с начала 1990-х годов, в то время он познакомился с будущим президентом Владимиром Путиным и рядом будущих членов правительства, в том числе с Алексеем Кудриным, Дмитрием Козаком и Дмитрием Медведевым.

В правительстве премьер-министра Михаила Касьянова в 2000 году он возглавил Министерство экономического развития страны, сохранил эту должность и при премьере, был приглашён на эту должность и при премьер-министре Михаиле Фрадкове. С ноября 2007 года он возглавляет Сбербанк, в мае 2019 года акционеры продлили его полномочия до 2023 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Герман Греф дал оценку наиболее эффективным мерам поддержки в период пандемии коронавируса. По его словам, самыми действенными оказались льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь семьям с детьми.