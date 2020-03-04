https://static.news.ru/photo/d26eab40-5e51-11ea-945d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители экологической организации Greenpeace выступили с инициативой. Они предложили включить семь предприятий в реестр опасных отходов.

По данным Greenpeace, указанные предприятия выпустили около 350 тонн опасных для экологии отходов. В частности, в список попали ОАО «Уфалейникель», ООО «Олекминский рудник», ЗАО «Рудник Апрелково», АО «Шахта Интауголь», ОАО «Полевский криолитовый завод», АО «Южно-уральский криолитовый завод» и ООО «Ирбинский рудник».

Законодательство предполагает, что предприятия должны ликвидировать причиненный ими вред, но эти требования практически не выполняются, — говорится в сообщении организации.

Также отмечается, что в стране уже собрано 40 до 100 миллиардов тонн отходов. Большая часть из них не обезврежена и не утилизирована.

NEWS.ru писал ранее, что в России планируют провести экологические сборы автомобильных покрышек, ртутных ламп, батареек и электроники.