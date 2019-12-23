https://static.news.ru/photo/acff94dc-25ad-11ea-814c-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греческий адвокат Александра Винника Зои Константопулу сообщила, что высший административный суд Греции (Госсовет) приостановил последовательную экстрадицию её подзащитного.

Председатель четвёртого департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнётся в случае его экстрадиции, — цитирует Константопулу RNS .

Напомним, Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

Как ранее писал NEWS.ru, министр юстиции Греции Костат Циарас одобрил экстрадицию Александра Винника во Францию. По словам руководителя группы адвокатов задержанного Тимофея Мусатова, защита намерена обжаловать решение главы греческого ведомства.