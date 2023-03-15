Гражданам ряда стран могут упростить получение российского гражданства Для граждан ряда стран может быть восстановлено упрощенное получение гражданства России

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Предложенная поправка к закону «О гражданстве» направлена на восстановление упрощенного процесса получения гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, проживающих в России, передает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. По его словам, текущий законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает такое право только через указ президента.

Если действующий закон предоставляет им это право, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает этот вопрос, — заявил Затулин.

Также парламентарий рассказал о дополнительных поправках, которые он подготовил. Он упомянул о сокращении сроков проживания в России с трех лет до одного года для получения упрощенного гражданства. Также была затронута часть закона, касающаяся возможности упрощенного гражданства для членов семей, состоящих в браке с гражданами РФ. Парламентарий предложил установить срок брака не менее трех лет как основание для упрощенного гражданства, даже если у супругов нет детей.

В ноябре 2022 года в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ, а решение об этом может быть принято независимо от времени совершения подобных действий.