Жителям Донбасса и Украины могут дать отсрочку за нарушения пребывания в РФ

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МВД РФ предлагает освободить от административной ответственности до 31 декабря 2024 года за нарушения режима пребывания в РФ граждан Украины, а также лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, желающих урегулировать свое правовое положение в стране, пишет ТАСС со ссылкой на разработанный ведомством проект указа. Исключение коснется экстремистов, тех, кто намеревается свергнуть конституционный строй, финансирует террористов. Также, согласно документу, в эту категорию подпадут граждане, предоставившие поддельные документы.

В настоящее время жители новых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина РФ, считаются иностранцами. Такие граждане и лица без гражданства могут обратиться за выдачей вида на жительство (ВНЖ), при этом обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить документы.

В начале января президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому украинцы, проживавшие на территории Крыма и Севастополя до 2014 года, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Такое право, в частности, предоставляется гражданам Украины без гражданства другой страны, которые родились в Крыму и Севастополе и не покинули их до 18 марта 2014 года.

Помимо этого, на российское гражданство могут претендовать лица, депортированные с территории Крымской АССР, или их потомки. Указ российского лидера также распространяется на детей и детей-сирот, имеющих украинское гражданство и в настоящее время пребывающих в РФ без попечения родителей.