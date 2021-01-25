Гражданам Финляндии, Индии, Вьетнама и Катара разрешили въезд в РФ

https://static.news.ru/photo/c5e03f12-5f39-11eb-ada0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dipa Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство России приняло решение открыть въезд в страну для граждан Финляндии, Индии, Вьетнама и Катара. Для них сняли ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Для граждан ещё четырёх стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, — говорится на сайте кабмина.

Открыты воздушные границы с этими государствами. Также послабление касается людей с видами на жительство. Кроме того, россияне получили возможность улететь в любую из перечисленных стран. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести требование о наличии отрицательного результата теста на коронавирус для путешествующих в Евросоюз из третьих стран. Предполагается, что приезжие должны будут проходить тестирование не позднее чем за 72 часа до поездки.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что в Бельгии запрещены все необязательные поездки до 1 марта. В стране будет действовать временный запрет на путешествия развлекательного и туристического характера, который будет оставаться в силе до 1 марта. Это касается как поездок за пределы Бельгии, так и на территорию Бельгии, писал NEWS.ru.