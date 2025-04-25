«Грады» испепелили живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 апреля

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллеристов-десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 апреля?

«Грады» испепелили живую силу ВСУ

«Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО „Град“ артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения беспилотной авиации артиллеристов воздушно-десантных войск постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая, боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.

Уничтожили минометные позиции ВСУ

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили с помощью гаубиц Д-30 две минометные позиции с живой силой Вооруженных сил Украины, рассказали в Министерстве обороны России.

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«Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили две минометные позиции ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции. <…> При выполнении задач военнослужащие использовали тактику контрбатарейной борьбы. Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов обнаружили стрельбу минометов противника и передали координаты целей расчетам 120-мм гаубиц Д-30. Точными выстрелами по указанным разведкой координатам оба миномета ВСУ вместе с личным составом были уничтожены», — сказали в ведомстве.

Поразили замаскированные позиции ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов уничтожили замаскированные позиции и боевиков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

«Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск „Днепр“ уничтожили укрытые позиции и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области», — отметили в МО.

Там отметили, что расчеты разведывательно-ударных дронов ведут непрерывное наблюдение за позициями ВСУ, выявляя и уничтожая живую силу противника, укрытую в блиндажах и окопах.

Сорвали ротацию подразделений ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию подразделений ВСУ, рассказали ТАСС в Минобороны РФ.

«Расчеты РСЗО „Ураган“ 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, личный состав противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО», — сказали в ведомстве.

В МО добавили, что в ходе проведения воздушной разведки было обнаружено значительное скопление живой силы и техники ВСУ. Данные координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии.

На кадрах, распространенных министерством, расчет РСЗО «Ураган», получив целеуказания, выдвинулся в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и навели ее на цель. Залп реактивных снарядов калибра 220 мм был осуществлен с высокой точностью на расстояние более 20 км. В результате боевой работы все выявленные цели были уничтожены.

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