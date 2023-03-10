Гознак опроверг информацию о выпуске 10-летних загранпаспортов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гознак опроверг информацию о возобновлении выпуска 10-летних биометрических загранпаспортов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что пока делаются документы по полученным ранее заявкам.

В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России, — рассказали в Гознаке.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в России снова запустили выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет. В феврале выпуск паспортов был приостановлен из-за нехватки чипов. По словам собеседника Baza, сейчас все работает в штатном режиме.

При этом представитель Гознака отметил, что гражданам России придется ждать биометрические загранпаспорта дольше, чем обычно, поскольку за месяц накопилось много нерассмотренных заявок на выпуск документа.