«Говорят по-русски»: военкор раскрыл, почему Киев саботирует обмен пленными Военкор Коц: украинская сторона хочет обменять наиболее «медийных» пленных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Украина хочет устроить шоу из обмена пленными, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, для обмена отбираются наиболее «медийные» военные, служащие в откровенно нацистских формированиях. Остальные мобилизованные Киеву просто не нужны, ведь они выглядят негламурно и говорят по-русски.

А тысячи мобилизованных, которых наловили по улицам военкоматчики, Киеву не нужны. Выглядят негламурно, через одного говорят по-русски. Начнут еще рассказывать, что в плену с ними хорошо обращались, не били, не пытали, не морили голодом. И по домам разбегутся, лови их потом, чтобы вновь отправить на фронт, — написал Коц.

«Медийные» пленные, которые нужны Киеву, идейно подкованные и могут «продать населению очередное шоу», объяснил военкор. Кроме того, они являются силовой опорой власти еще со времен Майдана. Украине они нужны для собственной безопасности, добавил Коц.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Украина отказывается вернуть на родину 500 пленных военнослужащих ВСУ на протяжении нескольких месяцев. По словам омбудсмена, Киев выставляет новые надуманные условия. Она также добавила, что обратилась с просьбой принять меры к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.