Готовят к миру: по западному ТВ стали показывать СВО с нашей стороны

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В последнее время стало заметно, что не только отдельные политики демонстрируют конструктивный подход к событиям на Украине. Постепенно в выстроенной на Западе вокруг России стене обнаруживается все больше «трещин», сквозь которые проникает правда о событиях. Правда, которую невозможно игнорировать. Вот и в Австралии телеканал АВС показал документальный фильм о боевых действиях на Украине. Причем автор ленты Шон Ланган, по его словам, решил дать «человеческий взгляд на линию фронта со сторон ВС РФ». В то же время британский телеканал ITV отказался снять с эфира фильм Ukraine’s War: The Other Side. Говорить об информационном прорыве явно рано, но информационной оттепелью немного повеяло.

Прорвать вакуум информации

Особенно заметно проявление объективных репортажей в американской солидной прессе, которая уже не боится рассказывать о насильственной мобилизации в ВСУ — с избиениями и методами охоты на призывников, сравнимыми с облавами на волков. Или об обезлюдевших поселках на западе Украины, откуда призвали фактически всех мужчин, способных носить оружие. Иными совами, украинские «борцы за демократические ценности» предстают во все более сомнительном свете.

Конечно, на Западе еще не преодолен антироссийский консенсус элит, цели которых глобальны. И для них украинский конфликт — это лишь эпизод борьбы за сохранение мировой гегемонии. Но соображения приближающихся президентских выборов диктуют тем же республиканцам нарративы, бьющие по Джо Байдену, связавшему с успехом на Украине свою политическую карьеру.

А глядя на заокеанских коллег, постепенно трезвеют и другие журналисты на Западе, еще вчера мыслившие категориями исключительно «противостояния оркам».

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Англосаксонское прозрение

Весьма характерно, что и фильм Шона Лангана, и статьи в американских изданиях символизируют информационный прорыв в антироссийской англосаксонской цитадели. И русские предстают уже не «волками», а людьми, сражающимися за свою правду, которая уже не кажется отталкивающей. И украинские власти больше не выглядят эдакими рыцарями свободы.

Пока, правда, яростные протесты украинских дипломатов против любых правдивых материалов о России, ее науке и культуре все еще имеют некоторое значение. В частности, только что в Южной Корее под украинским давлением были отменены выступления нашей примы-балерины Светланы Захаровой.

Но в случае с фильмом Лангана этот фокус не удался. Украинский посол получил от руководства австралийского телеканала разъяснение, что аудитория имеет право на альтернативную точку зрения и на собственные выводы. А такая позиция не менее важна, чем факт демонстрации документального фильма. Информационный пузырь постепенно становится все более прозрачным.

Говорить все равно придется

Понятно, что и на Западе растет усталость от конфликта, который так или иначе бьет по всему миру. Кто-то чувствует потери в собственном кармане, кто-то констатирует усиливающийся раскол мира. Не исключено, что будет появляться все больше объективных репортажей о нашей СВО. И не в последнюю очередь это связано со все более громкими призывами начать переговорный процесс по Украине.

А для этого необходимо прекратить игры в «расчеловечивание русских», потакать Киеву в осуществлении безумных проектов типа «Крым либо наш, либо безлюдный». Иначе с кем вы сядете за стол переговоров? С так называемыми орками? Абсурд.

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