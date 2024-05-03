ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, приехавшего в Россию из Литвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силовики уничтожили 48-летнего украинского диверсанта, который прибыл в Россию из Литвы с целью совершения терактов, сообщает ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей ФСБ. По информации ведомства, мужчина был агентом ГУ разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России террористической организации.

Диверсант планировал совершение серии террористических актов на территории России, в том числе в отношении объектов Министерства обороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

Диверсанта схватили во время обыска в Гатчинском районе Ленинградской области. Там были обнаружены боеприпасы, которые мужчина готовил для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании он оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия и был уничтожен.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на территории Луганской Народной Республики гражданку Украины за шпионаж в пользу Киева. По словам женщины, она собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации, и передавала их украинским военным по телефону.