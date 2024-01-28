Государство заплатит безработным? Кому в РФ повысят пособия с 1 февраля

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1 февраля 2024 года в России пройдет запланированное повышение пособий и льгот для 40 категорий граждан. Кто получит помощь от государства, как увеличится маткапитал, сколько заплатят беременным и безработным, а также есть ли у правительства деньги на все это?

На сколько увеличится маткапитал в 2024 году

Кабмин опубликовал постановление об очередной индексации социальных выплат, пособий и компенсаций в 2024 году. Все выплаты вырастут на 7,5% — официально установленный уровень инфляции за минувший год.

Одной из важнейших является материнский капитал: с 1 февраля выплата на первого ребенка составит 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей.

«Предполагается, что за три года, с 2024-й по 2026-й, материнский капитал получат порядка 4 млн российских семей», — сообщили «Парламентской газете» в Госдуме.

Сколько будут получать беременные с 1 февраля

Кроме того, с февраля начнут получать повышенное пособие малообеспеченные семьи, отметила в беседе с «Парламентской газетой» депутат Светлана Бессараб.

«Повышенное пособие в феврале получат и малообеспеченные беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках. Им положены выплаты в размере 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного человека в том регионе, где они живут. Эти деньги получат около 300 тысяч будущих мам», — рассказала член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Как отмечает «Российская газета», максимальное пособие для беременных с учетом стажа и заработка составит 565,5 тыс. рублей за два года. А максимальная сумма пособия составит 49,1 тыс. рублей.

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Кому из льготников увеличат пособия

На 7,5% увеличатся и пособия, которые получают российские льготники. Эти меры поддержки распространяются в том числе на ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР, Героев Труда, чернобыльцев и людей с инвалидностью.

«Так, выплата для инвалидов I группы будет выплачиваться в размере 5330 рублей, для инвалидов II группы и детей-инвалидов — 3806 рублей, для инвалидов III группы сумма увеличится до 3047 рублей», — отметил в беседе с «Российской газетой» член бюджетного комитета Госдумы Никита Чаплин.

Сколько получают в России безработные

Также на 7,5% вырастет пособие по безработице в России. Максимальная сумма пособия составит 13 751 рубль, а минимальная — 1613 рублей. Такую сумму могут получить те, кто ранее никогда не работал официально, те, кто не работает уже больше года, а также граждане РФ, которые в течение года работали менее 26 недель.

«Интерфакс» отмечает, что, по словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, суммарные расходы бюджета России на пособия по безработице в 2024 году снизятся.

Есть ли у правительства деньги на пособия

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил, что повышение льгот и пособий затронет более 20 млн человек.

«Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что кроме федеральных льгот гражданам России полагаются пособия и льготы от регионов — например, по лекарственному обеспечению детей до шести лет и скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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