Государство отдаст права на финансируемые из бюджета изобретения их авторам

https://static.news.ru/photo/9486b092-3f8e-11eb-ac21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look press

Совет Федерации одобрил закон, призванный закрепить права собственности на изобретения, созданные при бюджетном финансировании, их авторам. Документ устанавливает лишь ограниченный перечень случаев, когда такие права остаются у государства.

Новая норма призвана сформировать правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках государственного или муниципального контракта на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, передаёт ТАСС.

Кроме того, предусмотрена процедура передачи прав не только разработчикам, но и организациям, готовым внедрять созданное на практике. Тем не менее в целях повышения практического использования изобретения закон обязывает исполнителя контракта в течение двух лет со дня возникновения исключительного права воплотить результат интеллектуальной деятельности либо передать это право другим заинтересованным лицам.

Помимо прочего, за государством сохраняется право их безвозмездного использования для своих нужд в случае необходимости.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в Госдуме группа сенаторов внесла поправки, позволившие обеспечить интересы обороны и безопасности страны. В частности, закон определяет, какие объекты интеллектуальной собственности относятся к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в сфере обороны и безопасности, а также закрепляет, что права на них принадлежат Российской Федерации, хотя в то же время могут принадлежать и исполнителю госконтракта.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2022 года, однако для его реализации ещё предстоит разработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов.

В России на долю изобретений, созданных за счёт средств госбюджета, приходится около 70% разработок, тогда как в США, Западной Европе и Японии 80% всех исследований проводятся на средства коммерческих организаций. Со временем и Россия придёт к таким же пропорциям, чему в том числе должен поспособствовать одобренный закон, считают в Совфеде.

Ранее, как писал NEWS.ru, 12-летняя школьница из подмосковного Наро-Фоминска придумала прибор, помогающий соблюдать социальную дистанцию. Со своим изобретением она выиграла международный конкурс идей и технологий и получила высокую оценку в научных кругах.