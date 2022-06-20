Госслужащие получат двойную зарплату за командировки в Донбасс Российским госслужащим станут платить двойной оклад за командировки в ДНР и ЛНР

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников государственных организаций, отправляющихся в командировку в Донбасс. Направленные в ДНР и ЛНР работники получат за поездку зарплату в двойном размере. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя зарплата <...> выплачивается в рублях в двукратном размере, — говорится в документе.

При этом отмечается, что работодатель устанавливает размер выплаты параллельно с решением о направлении в командировку.

Решение распространяется на работников федеральных госорганов и подведомственных им организаций и учреждений, а также работников иных организаций, чья деятельность обеспечивает восстановление инфраструктуры в Донбассе и на иных территориях, нуждающихся в этом.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил, сколько денег потребуется для восстановления территории ЛДНР. По его словам, речь идёт не менее чем о $600 млрд. При этом Гольдфайн не уверен, что экономика РФ справится с проблемами, которые возникнут после окончания спецоперации России. Однако резкого снижения уровня жизни, по его мнению, не ожидается.