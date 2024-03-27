Госкомпания «Работа в России» станет оператором набора мигрантов

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Минтруд России предложил определить государственного оператора организованного набора трудовых мигрантов, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Им станет госкомпания «Работа в России», она будет заключать соглашения с работодателями в рамках оргнабора.

Уточняется, что Минтруд совместно с Рострудом разработал проект указа президента, регулирующего работу публично-правового предприятия, которое будет находиться под контролем государства. «Работа в России» таким образом станет государственным кадровым агентством для российских компаний.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ограничить двумя годами сроки трудовых договоров с мигрантами, которые в настоящий момент можно заключить бессрочно. Если инициативу примут, то работодатель станет заключать с иностранным гражданином договор «в порядке целевого организованного набора» и при наличии разрешения на работу. При преждевременном расторжении договора человек будет обязан покинуть территорию РФ в течение 30 дней.

До этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. По его мнению, это помогло бы обеспечить внутреннюю безопасность, поскольку иностранные лица, которые пересекают границу, являются «угрозой прежде всего для самих себя».