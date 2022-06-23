Госдуму захотели переименовать Депутаты КПРФ предложат сменить название Государственной думы

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Председатель центрального комитета КПРФ Сергей Малинкович заявил, что партия готова предложить российским властям переименовать Государственную думу в Верховный совет депутатов трудящихся, а также вернуть Чрезвычайную комиссию и пионерию. По его словам, в регионах должны также появится советы народных депутатов. Он добавил, что предложение будет внесено на съезде партии 26 июня, передают РИА Новости.

У нас будет инициатива, чтобы мы переименовали органы представительной власти. То есть мы считаем, что должна быть не Государственная дума, а Верховный совет депутатов трудящихся, и в регионах — советы народных депутатов, — рассказалМалинкович.

В рамках обсуждения новых наименований будет поднят вопрос о восстановлении организации пионеров, а также отказ от Болонской системы и передача имущества покинувших РФ чиновников и предпринимателей государству.

В России предложили увеличить размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 50%, написали ранее «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что авторами этой инициативы выступили депутаты от ЛДПР. Главный аргумент парламентариев заключается в том, что индексация ЕДВ не соответствует уровню инфляции в стране. Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.