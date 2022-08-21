Госдума зафиксировала фейк о вбросе голосов на думских выборах В Госдуме зафиксировали распространение фейка о вбросе голосов на думских выборах

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Массовое распространение недостоверной информации о якобы имевшем место вбросе 17 млн голосов на парламентских выборах 2021 года зафиксировала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Там считают, что подобное является примером скоординированной пропагандистской деятельности иностранных организаций. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Комиссией Госдумы по расследованию фактов иновмешательства зафиксировано массовое распространение запущенного из Прибалтики фейка о якобы имевшем место вбросе 17 млн голосов на думских выборах 2021 года, — говорится в сообщении.

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, распространение фейка представляет собой «характерный пример скоординированной пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов». Он плагает, что распространением фейков организаторы провокации рассчитываюст сформировать и закрепить у граждан ДНР и ЛНР мнение, что «российские власти не достойны доверия».

Он также сообщил, что комиссия работает в тесном взаимодействиии с ЦИК, все случаи информационых атак фиксируютсяЮ, им дается правовая оцена