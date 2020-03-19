В четверг Государственная дума в ходе пленарного заседания поддержала закон, который ограничивает применение к бизнесу статьи 210 Уголовного кодекса РФ за создание организованной преступной группировки. Документ
Инициативу внёс российский президент Владимир Путин. В послании к Федеральному собранию он заявил, что в действующей редакции если руководитель компании нарушил закон, то её можно признать преступным обществом.
Принятый документ позволит вывести из-под уголовной статьи юридические лица, которые были созданы не для совершения противоправных действий.
Теперь учредители, участники, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, и руководители, работники её структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по данной статье только в силу организационно-штатной структуры.
Однако есть и исключения. Речь идёт о случаях, когда юридическое лицо изначально создавалось с нарушением закона. Как отметили авторы инициативы, сейчас в России всё больше бизнесменов обращаются с жалобами на применение 210 статьи к фирмам, которые ведут обычную деятельность. Руководители компаний при этом могут отправиться за решётку на срок до 20 лет.
Как писал NEWS.ru, ранее спецкомитет Госдумы одобрил законопроект о «деанонимизации» росгвардейцев.
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