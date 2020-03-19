https://static.news.ru/photo/e8598080-69d0-11ea-8ba5-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг Государственная дума в ходе пленарного заседания поддержала закон, который ограничивает применение к бизнесу статьи 210 Уголовного кодекса РФ за создание организованной преступной группировки. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу внёс российский президент Владимир Путин. В послании к Федеральному собранию он заявил, что в действующей редакции если руководитель компании нарушил закон, то её можно признать преступным обществом.

Принятый документ позволит вывести из-под уголовной статьи юридические лица, которые были созданы не для совершения противоправных действий.

Теперь учредители, участники, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, и руководители, работники её структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по данной статье только в силу организационно-штатной структуры.

Однако есть и исключения. Речь идёт о случаях, когда юридическое лицо изначально создавалось с нарушением закона. Как отметили авторы инициативы, сейчас в России всё больше бизнесменов обращаются с жалобами на применение 210 статьи к фирмам, которые ведут обычную деятельность. Руководители компаний при этом могут отправиться за решётку на срок до 20 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее спецкомитет Госдумы одобрил законопроект о «деанонимизации» росгвардейцев.