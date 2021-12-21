Госдума во II чтении приняла законопроект об отмене техосмотра

Депутаты ГД приняли во втором чтении поправки в закон об отмене обязательного технического осмотра. Это касается автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Для коммерческого транспорта регулярный техосмотр останется обязательным, говорится на сайте Госдумы.

Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идёт примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр, — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он добавил, что техосмотр по прежнему необходимо будет проходить владельцам автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Подчеркивается, что от данной процедуры будут освобождены только легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

Как ранее рассказал один из авторов законопроекта — руководитель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, к депутатам неоднократно обращались собственники автомобилей, жаловавшиеся на очереди на процедуру ТО.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, не менее 85% автолюбителей не проходят техосмотр, а просто его покупают. Он отметил, что водители достаточно хорошо следят за своими машинами, поэтому отмена техосмотра никак не повлияет на количество ДТП.