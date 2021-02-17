Госдума утвердила кандидатуры пятерых членов ЦИК

https://static.news.ru/photo/144e19f8-7123-11eb-b36f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пленарном заседании депутаты Госдумы утвердили кандидатуры пятерых новых членов Избирательной комиссии России. Накануне они были утверждены комитетом нижней палаты парламента по контролю и регламенту.

На место в составе ЦИК претендуют руководитель аппарата фракции «Единой России» Константин Мазуревский, действующий член ЦИК и представитель КПРФ Евгений Колюшин, член ЛДПР Александр Курдюмов и действующий член комиссии от «Справедливой России» Николай Левичев. Также была предложена кандидатура единоросса Антона Лопатина, уже входящего в действующий состав ЦИК, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на региональных выборах, которые запланированы на сентябрь текущего года, эксперимент по электронному сбору подписей через портал «Госуслуги» пройдёт минимум в пяти российских субъектах. Об этом объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Закон о возможности собирать подписи с избирателей дистанционно Госдума приняла в мае 2020 года. Он подразумевает, что количество онлайн-подписей прописывается в законе субъекта РФ, но не должно превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата. После этого система дистанционного голосования успешно показала себя на сентябрьских выборах 2020 года в Пермском крае, Республике Чувашия и Челябинской области.

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области.