https://static.news.ru/photo/2e6a085e-1ce4-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка был принят в первом чтении на пленарном заседании Государственной думы РФ.

Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при личной подаче заявления могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования, — говорится в пояснительной записке.

Стоит отметить, что в настоящий момент граждане Белоруссии и Украины для получения российского гражданства в упрощённом порядке должны пройти собеседование, чтобы подтвердить статус носителя русского языка.

Как ранее писал NEWS.ru, более 160 тысяч заявлений подали жители ДНР и ЛНР на получение российского гражданства. 125 тысяч из них уже получили паспорта.