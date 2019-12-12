Законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка был принят в первом чтении на пленарном заседании Государственной думы РФ.
Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при личной подаче заявления могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования, — говорится в пояснительной записке.
Стоит отметить, что в настоящий момент граждане Белоруссии и Украины для получения российского гражданства в упрощённом порядке должны пройти собеседование, чтобы подтвердить статус носителя русского языка.
Как ранее писал NEWS.ru, более 160 тысяч заявлений подали жители ДНР и ЛНР на получение российского гражданства. 125 тысяч из них уже получили паспорта.
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