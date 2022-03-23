Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации

В Государственной думе приняли в первом чтении и сразу в целом законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам военной спецоперации России на Украине, пишет ТАСС. Участники спецоперации могут рассчитывать на льготы, такие как у участников войны в Афганистане и Сирии.

В сообщении агентства уточняется , что статус ветерана и инвалида боевых действий получат военные, а также члены силовых структур, выполняющие боевые задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР. Получившим данный статус гарантируется денежное пособие, жилищно-коммунальные льготы, а также поддержка членов семьи. По предварительным оценкам Минобороны, для реализации инициативы необходимо государственное финансирование в размере 5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».