Госдума приняла закон о повышении штрафа за незаконную агитацию

https://static.news.ru/photo/c598ba58-7108-11eb-91d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижняя палата парламента на пленарном заседании приняла закон, согласно которому максимальное взыскание за незаконную агитацию для юридических лиц увеличится до 500 тысяч рублей — в пять раз. Инициатива была предложена депутатами Госдумы вместе с главами комитетов — по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и информационной политике Александром Хинштейном.

Поправки будут внесены в статью 5.10 КоАП «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где её проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах».

Что касается граждан, то штраф для них за агитацию по вопросам референдума не во время агитационного периода, который установлен законодательством о выборах, за агитацию в местах, где она запрещена, за изготовление агитматериалов с нарушением закона о выборах и размещении их в местах без согласия собственника составит от 5 до 20 тысяч рублей. До принятия закона сумма штрафа варьировалась от одной до 1,5 тысячи рублей.

Наказания для должностных лиц за такие же нарушения составит от 30 до 50 тысяч. До этого было от двух до пять тысяч рублей. Юридическим же лицам за нарушение закона о выборах теперь будет грозить взыскание от 100 до 500 тысяч вместо установленного ранее промежутка от 20 до 100 тысяч рублей.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что на региональных выборах, которые запланированы на сентябрь текущего года, эксперимент по электронному сбору подписей через портал «Госуслуги», пройдёт минимум в пяти российских субъектах. Подобные эксперименты будут проводиться только на региональных выборах. Причина кроется в отсутствии нормы, которая позволяла бы собирать электронные подписи на федеральных выборах. Председатель Центризбиркома при этом выразила надежду, что такое решение будет принято и для них, сообщал NEWS.ru.