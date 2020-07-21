Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

https://static.news.ru/photo/2ea7ecc4-cb3e-11ea-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/Global Look Press

Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Изменения внесены в законопроект о праве партий менять в избиркомах своих представителей. При этом документ затрагивает только тех членов избирательных комиссий, которых назначили по инициативе этих партий.

Поправки распространяют формат многодневного голосования в России не только на местные, но и на думские выборы. При этом по решению избирательной комиссии, которая будет организовывать выборы или референдум, голосование может проводиться несколько дней подряд. Однако оно не должно длиться более трёх дней. Подсчитывать голоса в таком случает будут начинать сразу же после закрытия участков в последний день выборов.

Отмечается также, что голосование вне зданий избирательных участков сохранится и на многодневных выборах. Однако если выборы будут проходить несколько дней, то досрочное голосование и голосование по открепительным заявлениям организовывать не будут.

Кроме того, поправки регулируют порядок отзыва члена комиссии. Он будет организован по строго определённой процедуре. Политическая партия вносит в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление об отзыве и предложение по кандидатуре нового члена комиссии. В случае непредоставления такого предложения вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.

Законопроект также предусматривает возможность проголосовать там, где будет возможно создать условия для этого, например, во дворах, на детских площадках и обочинах дорог.

Многодневное голосование и непривычные для этого места были впервые опробованы в России на плебисците по поправкам в Конституцию. С предложением распространить многодневное голосование на выборах разных уровней выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

Отмечается также, что нововведения не затронут ближайшие осенние выборы, которые будут проходить в ряде субъектов РФ. Изменения вступят в силу в следующем году, когда должны пройти выборы в Госдуму.

Как писал NEWS.ru, в ЛДПР передумали и поддержат законопроект о многодневном голосовании.