Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту

https://static.news.ru/photo/3c06a476-3a0d-11eb-a5b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как президент России прекратит свои полномочия, его уже нельзя будет привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности. 9 декабря закон о неприкосновенности занимавших высший пост страны и дающий дополнительные гарантии для их семей приняла нижняя палата парламента в третьем чтении.

Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Документ разрабатывался для исполнения норм обновлённой Конституции.

Так, российский лидер, который покинет пост президента, не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу, личному досмотру, передаёт «Парламентская газета».

Кроме того, неприкосновенным становится и принадлежащее экс-президенту жильё, автомобили, средства связи, багаж, документы, служебные помещения. Запретят также допуск к его переписке.

Однако лишить неприкосновенности экс-лидера может Совет Федерации, но только на основании обвинений в госизмене или ином тяжком преступлении, выдвинутых Госдумой. Подтвердить это должны и Верховный, и Конституционный суд. За лишение неприкосновенности должны проголосовать две трети сенаторов и депутатов. Инициаторами процедуры могут выступить не менее одной трети депутатов Госдумы при наличии заключения специальной комиссии, образованной в палате.

Как ранее пояснял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, этот закон защищает нашу страну. Кроме того, он показывает человеку, находящемуся на высшем посту и принимающему решения, «что он нужен не только сегодня, но и завтра». По его словам, заявления «завтра мы с вами тут разделаемся» в адрес действующего главы государства в России допускать нельзя.

Накануне президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих гарантии верховенства Конституции и её приоритета на территории страны. Документы опубликованы на портале правовой информации. Инициативы, одобренные президентом, затрагивают нормы более 110 законодательных актов, среди которых Гражданский, Семейный, Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства. Кроме того, президент подписал четыре федеральных закона, сообщал NEWS.ru.