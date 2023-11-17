Госдума приняла закон о федеральном бюджете: сколько потратят на СВО Госдума утвердила бюджет на 2024–2026 годы

Фото: МО РФ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Как распределятся средства, сколько выделят на оборону, покроет ли это нужды СВО?

Какие прогнозируются доходы

Предполагается, что доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026 году — 34,051 трлн рублей.

Согласно документу, расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей (2024), 34,382 трлн рублей (2025) и 35,587 трлн рублей (2026). Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

В январе 2023 года глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что бюджетные доходы составили 28 трлн рублей. Расходы — 31 трлн рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей. Выше он был только в пандемийный 2020 год — более 4 трлн рублей.

Какими прогнозируются объем ВВП и инфляция

Объем ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году — 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году — 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Предполагается, что уровень инфляции будет в 2024 году 4,5%, в 2025 году — 4%, в 2026 году — 4%.

Какие будут расходы на оборону

Российские власти заложили 14,2 трлн на безопасность и оборону в 2024 году — это 38,6% всего бюджета. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

«Такие расходы для России станут рекордными, но они сопоставимы с тратами крупнейших мировых государств», — писало издание.

Уточняется, что в 2024 году расходы на проект «Национальная оборона» составят 10,8 трлн рублей, а на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» — 3,4 трлн рублей. В общей сложности — 14,2 трлн рублей.

В Минфине подчеркнули, что основным приоритетом является укрепление обороноспособности России и поддержка участников спецоперации.

«Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации», — отметили в ведомстве.

В текущем году на оборону из госбюджета планируется потратить 6,4 трлн, а на безопасность — 3,2 трлн (в сумме — 9,6 трлн). Общие расходы казны в 2023-м должны быть на уровне 31,7 трлн. Таким образом, по итогам 2023-го на оборону и безопасность должно быть направлено 30%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько потратят на науку

Поправками ко второму чтению проекта бюджета предусмотрено создание сети научно-производственных центров по разработке беспилотников, на 1,5 млрд рублей увеличено финансирование исследовательской деятельности фонда «Сколково».

Также предусматривается выделение 4,54 млрд рублей в 2024 году госкорпорации «ВЭБ.РФ» для реализации приоритетных инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа, 21,252 млрд рублей дополнительно направят на докапитализацию Фонда развития промышленности.

На сколько вырастут доходы России

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в 2024 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 29%. Он подчеркнул, что при этом 67% доходов не зависят от нефтегазовой отрасли.

«Это показатель устойчивости внутренней экономики России. Рост доходов позволит обеспечить финансирование приоритетов — поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, оказание помощи будущим мамам и многодетным семьям, развитие новых регионов, повышение качества здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры», — констатировал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства для выполнения всех социальных обязательств государства и реализации поручений президента России.

Читайте также:

В Минобороны назвали стоимость расширения базы ВМФ в Сирии

В России создадут новый самолет для замены Ан-26 и Ан-72

Шойгу проверил, как выполняется госзаказ на предприятии в Ульяновске