Госдума приняла закон о биологической безопасности в России

https://static.news.ru/photo/2ab93452-45c7-11eb-a823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о биологической безопасности в России, который устанавливает принципы государственного контроля в сфере биологической безопасности.

В законе закрепляется понятие «биологическая безопасность», которое определяется как «состояние защищённости населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска», пишет ТАСС.

Документ определяет основные биологические угрозы и комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. В законопроекте также прописана организация государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению бесконтрольного применения антибиотиков.

Также закон определяет полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в области биологической безопасности, права и обязанности граждан и организаций в этой сфере.

Отмечается, что по закону организации будут обязаны уведомлять власти о проведении научных исследований в области биологической безопасности. Порядок уведомления установит кабмин РФ.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции способствовала появлению запроса на углубление международного сотрудничества в сфере биологической безопасности между государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вспышка недуга обнажила уязвимость всего мира, сформирован общественный запрос на усиление международной координации и взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере. Он уже нашёл отражение в ряде документов ООН, включая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Эту работу начали во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда страны — члены ВОЗ одобрили резолюцию о проведении независимой оценки мер реагирования на пандемию COVID-19.