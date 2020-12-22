Госдума приняла закон о тюремном наказании за клевету в Сети

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Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект об увеличении уголовной ответственности за клевету в Интернете. Документ подразумевает, что нарушителям будет грозить штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

Внести изменения автор инициативы депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин предлагает в статью 128.1 УК РФ. За распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство, а также подрывающих репутацию другого человека, он предлагает платить рублём или свободой. Штраф, согласно проекту, составит до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.



Содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершённая публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей клевета, включая Интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределённых, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, — уточняется в проекте закона.

Если клеветник использует служебное положение, то ему придётся заплатить уже два миллиона рублей или отдать зарплату за два года или провести 320 часов, выполняя обязательные работы. Также осуждённому могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет, арест на четыре месяца или три года тюрьмы.

Если оклеветать человека и сообщить, что он якобы болен заболеванием, опасным для окружающих, то нарушителю будет грозить штраф до трёх миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет. Время обязательных работ при этом уже увеличится до 400 часов, принудительных — до четырёх лет. Арестовать осуждённого могут по этому пункту на срок от трёх до шести месяцев, либо отправить за решётку на срок до четырёх лет.

Если гражданина напрасно обвинили в преступлении против половой свободы или половой неприкосновенности или другом тяжком преступлении, то клеветника оштрафуют на пять миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого. Обязательные работы по этому пункту подразумевают 480 часов, принудительные — до пяти лет. Срок ареста — от четырёх месяцев до шести месяцев, либо до пяти лет тюрьмы.

Во вторник Госдума одобрила на пленарном заседании изменения в обязанностях социальных сетей. С 1 февраля они обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправные публикации, сообщал NEWS.ru.