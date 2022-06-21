Госдума предложила ускорить регистрацию новых лекарств «Ведомости»: Госдума предложила ускорить регистрацию новых лекарств в РФ

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Законопроект, упрощающий регистрацию новых лекарств в России, намереваются подготовить депутаты Госдумы РФ. Также они планируют изучит полезные побочные эффекты уже существующих препаратов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию председателя подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александра Петрова.

Это получится благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов, — говорится в материале издания.

Также Петров предложил исследовать неизвестные до настоящего момента позитивные и негатимные эффекты уже существующих препаратов за счёт увеличения числа клинических баз. Так, специалисты проводили исследование виагры как препарата от стенокардии, но в результате получили побочный эффект совсем иного характера, напомнил парламентарий. Теперь это средство для повышения потенции.

Кроме того. депутат не исключил появление системы треков, разедляющих лекарства на те, которые небходимо быстро выводить на рынок в связи с чрезвычайной ситуацией, и на те, которым подходит стандартная регистрация.

По мнению петрова определением препаратов для быстрого вывода на рынок должна заниматься межведомственная комиссия призванная оценивать соотношение риска и пользы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне построят фармацевтический завод по импортозамещению препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2022 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.