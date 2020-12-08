Госдума одобрила проект о признании физлиц и организаций иноагентами

https://static.news.ru/photo/82b34e42-395e-11eb-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karin Rollett-Vlcek/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный совместно с комиссиями Совета Федерации по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ.

Согласно законопроекту, к иноагентам причисляются отдельные физлица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Физическое лицо, независимо от гражданства, могут признать иноагентом, если «оно ведёт в РФ политическую деятельность в интересах иностранного государства, его госорганов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства».

Ещё одним основанием для признания лица иноагентом станет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ», которые могут использовать иностранцы против безопасности РФ. Исключение при этом составляют сведения, являющиеся гостайной, их передача преследуется уже по Уголовному кодексу.

Как писал NEWS.ru, законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Его авторами стали депутаты и сенаторы, в числе которых Наталья Поклонская, Андрей Исаев и Андрей Климов. Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев считает, что физлицу, согласно новому законопроекту, даже необязательно получать иностранное финансирование, достаточно лишь принимать участие в политической деятельности. Для организаций же для получения статуса иноагента нужны два критерия: политическая деятельность и иностранная материальная поддержка. Цель нового законопроекта юрист видит в подавлении активности граждан.