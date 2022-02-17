Госдума не исключила возможности создания реестра «инфоцыган»

Депутаты Госдумы после совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров посчитали оправданным создание реестра недобросовестных представителей отрасли, так называемых инфоцыган. Об этом сообщила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, её слова приводит РИА Новости. Пока проект находится на начальных этапах разработки.

Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра «инфоцыган». Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему, — рассказала Лантрантова.

Она также добавила, что к следующему заседанию представители министерств и ведомств уже подготовят конкретные предложения по данному вопросу.

Ранее Яна Лантратова совместно с вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым заявили о необходимости создания рабочей группы по законодательному регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей. По словам Чернышова, коучи и бизнес-тренеры должны пройти процедуру лицензирования, чтобы доказать свою профпригодность. Он напомнил, что порядок лицензирования в своё время помог бороться с вузами, которые выдавали липовые дипломы.