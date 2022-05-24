Госдума назвала срок внесения проекта о реформе накопительных пенсий «Известия»: в Госдуме назвали срок внесения проекта о реформе накопительных пенсий

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Разработанный Центробанком и Минфином проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести на рассмотрение Госдумы до 31 июля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По данным СМИ, законопроект предусматривает налоговые вычеты в размере 6%, государственное софинансирование и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

По словам Аксакова, парламентарии не имеют концептуальных разногласий по содержанию документов. Однако по данным источников издания, в текущем году решение по реформе, скорее всего, принято не будет. Также они подчеркнули, что заморозку накопительной части пенсии, введённую в 2014 году, должны сохранить.

Ранее стало известно, что пенсионеры в России могут получить по 10 тысяч рублей, если оформятся как самозанятые. Пенсионный эксперт Сергей Власов считает, что граждане пенсионного возраста со статусом самозанятого получат множество преимуществ.