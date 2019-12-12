https://static.news.ru/photo/31cd76fe-1ca6-11ea-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума может рассмотреть законопроект против Вашингтона в ответ на инициативу США о внесении России в список государств, которые спонсируют терроризм. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина.

Я считаю, что мы имеем полное право аналогичный проект внести в Госдуму, — процитировали депутата РИА Новости.

Международный комитет Сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря США Майкла Помпео решить, включить ли в этот список Россию. Авторы законопроекта полагают, что Россия поддерживает вооружённые конфликты на востоке Украины, поэтому должна быть внесена в этот список. Однако Александр Шерин заявил, что ресурсами по поддержанию терроризма обладает только США.

На данный момент спонсорами терроризма считаются страны Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

Ранее NEWS.ru писал, что законопроект должен быть утверждён в Сенате и Палате представителей США для того, чтобы Майкл Помпео начал размышлять о внесении России в список. После утверждения законопроекта госсекретарь должен будет решить этот вопрос в течение 90 дней.