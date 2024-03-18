«Горючка не кончается»: Баранец раскрыл румынский план помощи Украине Баранец сравнил румынскую поддержку Зеленского с помощью Гитлеру

Фото: МО Украины

В годы Второй Мировой войны Румыния помогала Адольфу Гитлеру, а теперь точно так же помогает президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. По его словам, Россия каждый день бьет по нефтеперегонным заводам Украины, однако «горючка» у ВСУ не кончается. Это свидетельствует о том, что «бездонная Румыния» накачивает страну соответствующим товаром, уверен Баранец.

Румыния как помогала Гитлеру с горючкой, так и помогает Зеленскому. Это далеко не последний фактор. Украинская армия воюет два года, но почему-то горючка у нее не кончается, хотя мы каждый день бьем по нефтеперегонным заводам, резервуарам и складам, но бездонная Румыния постоянно накачивает Украину горюче-смазочным материалом, — заявил обозреватель «КП».

Из Румынии выходят корабли, и не исключено, что перевозят они военную технику, добавил он. Для России это очень важный элемент военной ситуации, поэтому Бухарест ни в коем случае не стоит «сбрасывать со стола», отметил Баранец.

Ранее также стало известно, что в Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, способной вместить 10 тысяч военных. Эксперты считают, что такое решение принято в связи с продолжением конфликта на Украине. На строительство базы потребуется €2,5 млрд.