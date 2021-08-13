Городу и Лику по 800 лет

На 21 августа запланирован финал-апофеоз развернувшихся по всей стране празднований 800-летия великого князя Александра Ярославича Невского, которые удивительно удачно совпали с 800-летием же основания Нижнего Новгорода. К тому же святой благоверный князь окончил свои дни, приняв постриг, недалеко от Нижнего — в Городце. Да и бывал он в Нижнем, возникшем как форпост Руси, крепость на пути продвижения славянских племён на Восток. Так что решили «столы дважды не накрывать» и удачно совместить две немаловажные для российской истории даты.

Красочные торжества пройдут на стадионе «Нижний Новгород», а перед кафедральным собором откроют конный памятник правителю, полководцу и дипломату. И пока в столице спорили, ставить ли памятник победителю шведов, немцев и литовцев или всё-таки восстановить статую Дзержинского, нижегородцы обсудили макет монумента в натуральную величину и одобрили его установку. Само празднование во избежание обвинений в несоблюдении антиковидных мер развернётся на разных девяти площадках, которые свяжут телемостом. Первый канал будет вести прямую трансляцию торжеств — редкая удача для области. Это ещё больше повышает вероятность прибытия на праздник Владимира Путина. Злые языки уже отправили весь нижегородский цвет истеблишмента на двухнедельную обсервацию в одноместные номера в загородном санатории с трёхразовым питанием и строгим медицинским контролем.

Для России Александр Невский — начало всех начал. Правитель, не просто предпочитавший защищать страну от западных агрессоров и ладить с восточными, известными тогда веротерпимостью. Именно Невский начал отсчёт возрождения Залесской Руси, выигрывая время у Орды. Он окончательно перенёс столицу из разрушенного Киева во Владимир, отказавшись от титула Великого князя Киевского. Основал династию московских князей, которым суждено будет объединить страну и вернуть ей суверенность, сохранение которой до сих пор остаётся для страны сверхзадачей.

Александр Невский, миниатюра из «Царского титулярника», 1672 wikipedia.org

Но это история, а празднования с их запланированным размахом полностью принадлежат современности. Естественно, в немалом выигрыше окажется губернатор области Глеб Никитин, в прошлом первый замглавы Министерства промышленности и торговли. Коренной питерец, Никитин давно числится среди успешных губернаторов, и главные государственные празднования этого года в Нижнем лишний раз подчеркнут его немаловажный вес в российской политике. Во всяком случае, разговоры о его успешном возвращении в Москву только усилятся. К тому же он также возглавляет региональный список ЕР, а к таким губернаторам сейчас и так приковано особое внимание президента.

С поездки в Нижний Владимир Путин может вернуться к практике активных поездок по стране. Да и для нынешнего государственного курса фигура Александра Ярославича удивительно точно попадает в современный тренд. В его деяниях совмещены и политический поворот на Восток, и жёсткое противостояние вражьей военной силе и чуждой идеологии в лице католичества. Напрасно его пороги обивали римские кардиналы. К тому же он выбран ещё Петром I в качестве покровителя города на берегах Невы, малой родины всей нашей высшей власти. Нельзя забывать и о том, что Невский ещё и духовный покровитель наших сухопутных войск. Словом, великий князь — фигура в полном смысле государственная. И отдавая ему историческую дань, можно в широком смысле говорить и о преемственности российского курса, российского видения мира сквозь века.

Так что президент получит прекрасный повод для очередных стратегических заявлений. Недаром же говорят, что история — это политика, опрокинутая в прошлое.