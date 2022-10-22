Городские комитеты обороны: как они работали в СССР 22 октября 1941 года постановлением ГКО впервые были образованы 46 горкомов обороны

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Городской комитет обороны г. Сталинграда. Слева направо: А. И. Воронин, А. С. Чуянов (председатель) и И. Ф. Зименков. 1942 год

В конце октября 1941 года нацистский вермахт и его союзники напрямую угрожали столице СССР Москве. Ситуация на других фронтах сложилась не в пользу Красной армии. Гражданские органы в тылу не очень эффективно помогали фронту, а военное командование не собиралось сильно вникать в тыловые проблемы ближайших городов. Однако от их функционирования зависела оборонная промышленность и пополнение армейских соединений. Для усиления централизации и наведения порядка в ближайшем тылу обороняющихся армий Государственный комитет обороны 22 октября образовал Городские комитеты обороны. Чем занимались новые органы власти — в материале NEWS.ru.

Катастрофа 1941 года

Осенью 1941 года Красная армия продолжала отступать. 30 сентября начнется неудачное сражение под Вязьмой и Брянском. Через месяц боев вермахт и союзные ему войска разгромят противостоящие советские армии — в 120 километрах от их позиций будет находиться Москва.

На других фронтах дела обстояли также плохо. Была оккупирована практически вся Украина, Белоруссия, западные области России и Прибалтика. Фашистские войска на севере переходили к блокаде Ленинграда. На юге под угрозой падения оказался Ростов, крупный военный и промышленный узел. В случае его захвата вермахт получал базу для наступления через степи на Кавказ. Угроза захвата нефтяных центров СССР была более чем серьезной.

В Москве стало уже всем очевидно, что ситуация от плохой развивается в сторону катастрофичной. Старые методы управления тылом и промышленностью на местах потерпели неудачу. Требовалась жёсткая централизация и превращение городов в узлы обороны.

Фото: artmoskovia.ru Наум Грановский. Оборона Москвы. Зенитное орудие над площадью Маяковского. Крыша концертного зала им. П. И. Чайковского. 1943 год

Чрезвычайные центры обороны

Начиная с июня — июля 1941 года власть в ближайшем фронтовом тылу сосредоточилась в руках военных. Одновременно с этим сохранялась старая организация партийных и советских органов, что вносила свой вклад в беспорядок первых месяцев войны.

Зачастую партийные горкомы и советские райсоветы одновременно занимались одной и той же проблемой. При этом их полномочия перекрывали друг друга, а на согласование уходило драгоценное время. Это не считая того, что ВКП(б) вела вполне себе рядовую бюрократическую деятельность: принимала кандидатов, выносила предупреждения, вела протоколы с разбором поведения членов партии и т.п. Война, безусловно, повлияла на всё это, но остатки гражданской жизни мешали превращению партии в инструмент тотальной войны.

Из-за этого страдал и тыл, и фронт. Командующим армии было не до гражданских дел. Вермахт пер по всем азимутам и любое боестолкновение с ним превращалось в тех условиях в проблему.

Поэтому 22 октября 1941 года, с некоторым опозданием, Государственный комитет обороны (ГКО) выпускает постановление N830 сс о создании в 46 городах Городских комитетов обороны (ГорКО). Всего за первые два-три года войны были созданы 79 горкомов обороны. Цель заявлена сразу же: для сосредоточения в одних руках военной и гражданской администрации на местах. Все города, которые упомянули — крупные прифронтовые центры или же, как Казань и Горький (Нижний Новгород), Ярославль и ряд других, находятся в ближайшем тылу фронта и тесно связаны с последним. Так, тот же Горький будет мощнейшей тыловой базой военной промышленности СССР. И он не раз будет подвергаться бомбардировочным налётам.

Характерной особенностью новых военных органов власти было партийное и советское руководство ими. Глава горкома ВКП(б) становился главой горкома обороны. Его замом был глава городского исполкома. Военному коменданту города, обычно из кадровых военных, подчинялась вся милиция, войска НКВД, пожарные, а также любые другие военные формирования.

Например, в той же Туле сформированные НКВД истребительные батальоны, занимавшиеся охраной порядка, поиском диверсантов и территориальной обороной общей численностью до 11 тысяч человек, подчинялись коменданту города. Интересно, что образованный на их базе Тульский рабочий полк (около 1500 человек) первое время подчинялся не армейскому командованию, оборонявшему город, а горкому обороны.

Нехватку пожарных обычно ликвидировали более простым образом — в их число массово зачисляли женщин. В той же Туле в пожарных бригадах насчитывалось до 10 тысячи вчерашних работниц и домохозяек. Они часто тушили пожары и разбирали завалы после работы.

Глава городского НКВД в обязательном порядке входил в состав нового органа. Хотя в новой ситуации он оказался в ситуации двойного подчинения: и партийных, и военных органов. Что постоянно создавало трения и оспаривание полномочий. Ещё одним источником трений было разграничение полномочий между горкомом обороны и командованиями армий, действующих в их зоне ответственности.

Пожалуй, трудней всего приходилось Севастопольском горкому обороны. Его образовали в тот момент, когда вермахт вел бои на севере Крыма. Через две недели горкомы обороны в Симферополе и Керчи приказали долго жить — города захватил враг. Город был переполнен беженцами, а тут ещё и флот, и армия. Командовавший флотом адмирал Октябрьский и военное руководство Севастопольского оборонительного района просто не понимали, зачем этот горком нужен? По их мнению, всем должен был заправлять флот.

Местным партийным властям пришлось полгода завоёвывать авторитет у морского командования. Это произошло во многом благодаря помощи при отражении двух штурмов города в октябре — ноябре и декабре 1941 года.

При этом горкомам обороны часто подчинялись не только города, в которых они были созданы, но и территория рядом с ними. Например, Грозненский ГорКО руководил постройкой в 1941–1942 годах укреплений в районе таких городов, как Владикавказ и Моздок.

Фото: wikipedia

Органы власти

Новым органам чрезвычайной власти пришлось заниматься всем и сразу. Во-первых, организовывать систему местного ПВО. Что было делом зачастую весьма проблемным.

Зенитчики часто занимались отражением танковых атак. Если же, как в той же Туле, ПВО удавалось как-то укомплектовать, то мужчин спустя какое-то время забирали на пополнение воинских подразделений. Вместо них брали женщин, их часто приходилось учить с нуля армейской службе.

Во-вторых, надо было заниматься городским бытом. Строить и чинить пострадавшие от авианалетов и артбомбардировок системы теплоснабжения, канализации и водоснабжения. А так как материалы для этого с конца 1941 года все чаще передавались военной промышленности, приходилось жёстко нормировать подачу той же воды.

Из-за этого в 1942 году ГорКО все чаще занимались расширением противоэпидемических мер. Санитария прифронтовых городов и расширение сети больниц, а также переоборудование школ в военные госпитали были такой же головной болью для новых органов власти.

Очень часто, как это было в Поволжье и на Северном Кавказе, ГорКО были вынуждены перебрасывать рабочих с одного «фронта работ» на другой. Например, в Сталинграде и Астрахани в 1942 году строительные бригады были вынуждены чередовать сооружение новых полос обороны с починкой разрушенных в результате бомбежек зданий, чтобы потом быть переброшенными на возведение новых военных цехов.

Такие проблемы, как сохранение рабочих кадров и поддержание военной промышленности на должном уровне, решались прифронтовыми ГорКО в авральном режиме. Например, в Грозном рабочие из ликвидированных предприятий гражданской промышленности тут же перебрасывались на оборонные линии. За нефтяников местный ГорКО буквально бился насмерть с местными военными. В сентябре 1942 года, когда решался вопрос о восстановлении нефтяных промыслов, на заседании горкома обороны прибыли Лаврентий Берия (член ГКО), несколько высокопоставленных военных, включая командующего Кавказским фронтом генерала Ивана Тюленева и наркома нефтяной промышленности Ивана Седина.

Работу местного органа власти высокое начальство оценило очень высоко. Всё-таки горком обороны сумел не только увеличить добычу нефти чуть ли не в 1,5 раза, что было страшно важно в условиях войны, но и добиться работы промыслов в условиях постоянных бомбардировок и периодических приказов об их эвакуации.

Так органы чрезвычайной местной власти ГорКО в массе просуществовали до осени 1943 года. Они обеспечивали спокойствие в тылу советских армий, пополняли их резервистами и наладили постоянное военное производство. За счет этого резко сократилась логистика и на фронте можно было не беспокоиться о том, что армии испытывают «снарядный» или «оружейный» голод. Сами же прифронтовые города превращались в долговременные укрепления, взятие которых дорого обходилось фашистским захватчикам. Ликвидации горкомов обороны и переход к организациями де-факто «мирного времени» происходили по мере того, как фронт мировой войны все дальше откатывался на Запад. Последние из них прекратили своё существование в 1944 году.