«Горби остановил свой танк»: почему мы ушли из Афганистана

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Сегодня юбилей, вызывающий у многих противоречивые чувства — 35 лет окончательного вывода наших войск из Афганистана. Считается, что последним покинул территорию страны генерал Громов, последний командующий нашим ограниченным контингентом. Именно его пересечение общей границы под вспышки фотографов стало символическим завершением почти десятилетней кампании, стоившей Советскому Союзу немалого числа жизней и материальных потерь. А главное — удара по престижу великой державы.

Политика узкого круга

Считается, что решение о вводе нашего «ограниченного контингента» в Афганистан было принято в узком кругу: генсека Брежнева, главы КГБ Андропова, министра обороны Устинова, представителей Генштаба.

В некотором смысле советское руководство было застигнуто врасплох случившимся переворотом в стране, с монархическим режимом которой Москва прекрасно ладила еще с начала двадцатых годов. Собственно, Афганистан был и первым государством третьего мира, которому СССР стал оказывать серьезную материальную помощь. Но поскольку новая афганская власть провозгласила себя прогрессивной и чуть не марксистско-ленинской, то Кремль попал в своеобразную идеологическую ловушку, решив вмешаться в разгоравшуюся гражданскую войну.

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Для внутреннего потребления была запущена версия, скорее, мирной помощи соседям. Советское телевидение неизменно показывало благостные картинки раздачи местным крестьянам документов на владение наделами земли и наших солдат, помогавших сажать деревья. На партсобраниях пропагандисты проводили мысль о готовившейся американской интервенции, которую ввод наших вооруженных сил, дескать, предотвратил.

Однако очередная попытка втащить средневековое и во многом родоплеменное общество в социализм лишь усугубила местный раскол, дала стимул формированию местной вооруженной оппозиции, поддержанной Пакистаном, США и Китаем.

Конфликт принял затяжной характер партизанской войны. Сыграл на руку проповедникам страшной «советской угрозы», создал дополнительное напряжение в советских республиках Средней Азии, учитывая немалое число узбеков и таджиков, проживавших по ту сторону границы и активно поддерживавших движение моджахедов. И на таком фоне достаточно широкий бойкот московской Олимпиады выглядел относительно небольшой потерей.

«Горби остановил свой танк»

Говорить о том, что афганская война привела к развалу Советского Союза, было бы явным преувеличением. Но она явно усугубила и так растущее напряжение в обществе, которое переживало системный кризис. Война в Афганистане была непонятна и вызывала откровенное раздражение. И, естественно, курс Михаила Горбачева на сближение с Западом и прекращение блоковой конфронтации слабо сочетался с продолжением военной операции.

Наконец, в 1988 году в Женеве было заключено соглашение при участии представителей США и Пакистана о выводе наших войск из Афганистана. Вот только не все душманы были предупреждены об этом жесте доброй воли и продолжали военные действия, что привело даже к временному прекращению эвакуации наших сил. Но в целом в Европе стал популярным лозунг «Горби остановил свой танк!».

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Чего не поняли американцы

Да, наш вывод мало напоминал поспешное американское бегство из Афгана, когда установленный Вашингтоном режим не продержался и нескольких дней, несмотря на вкаченные миллиарды долларов. Бумерангом по штатовским интересам ударили те самые люди, которых поддерживала Америка и Пакистан в борьбе с СССР. Тем более что янки тратились исключительно на военную составляющую. В отличие от советских сил, которые, как шутили, врывались в кишлаки, оставляя после себя больницы, школы и предприятия.

Да, пришедшие к власти в России в 1991 году демократы прекратили поддержку просоветского режима Мохаммада Наджибуллы, который в конце концов пал. Хотя и продержался несколько лет. Но до сих пор существует заложенная тогда экономическая составляющая двусторонних отношений с Афганистаном.

К слову, сегодня, когда говорят о необходимости всесторонней защиты интересов участников нынешней СВО, то многие держат в уме печальный опыт многих «афганцев», которым чиновники откровенно объявляли, что они их в Афган не посылали. И это также важный урок той войны.

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