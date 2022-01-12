Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы в России на 22 млн рублей
Никита Чайка
Никита Чайка
16:52, 12 января 2022
Фото: unsplash.com
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Крупные американские компании Google, Facebook (сейчас Meta Platforms), WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушение законодательства о локализации данных российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Отмечается, что Twitter штраф не оплатил.
Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил,— сказали в пресс-службе.
Ранее суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.
В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей. Тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.