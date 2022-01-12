Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы в России на 22 млн рублей 

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Целесообразность модификации вакцины от коронавируса «Спутник V» под «омикрон»-штамм находится под вопросом из-за срока, который пройдёт от начала работ до выпуска препарата, рассказал «Радио 1» иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Также он рассказал о сложностях с документальным оформлением модифицированных вакцин как в России, так и на Западе.

Было бы неплохо, чтобы и мРНК-вакцины, и вакцины с аденовирусным вектором получили модификацию под «омикрон». Но здесь есть сложность. Потому что от начала таких работ до момента выхода препарата на...