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Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы в России на 22 млн рублей 

16:52, 12 января 2022
Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы в России на 22 млн рублей  Фото: unsplash.com
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Крупные американские компании Google, Facebook (сейчас Meta Platforms), WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей за нарушение законодательства о локализации данных российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Отмечается, что Twitter штраф не оплатил.

Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил, сказали в пресс-службе. 

Ранее суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных российских пользователей в РФ до 1 июля. После того как сроки вышли, надзорный  орган обратился в суд. В конце августа Таганский районный суд признал требования Роскомнадзора законными. WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, а Twitter — 17 млн рублей. Тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.

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