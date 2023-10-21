Google может «дерусифицировать» поиск и YouTube по просьбе Киева Горелкин: Google изучит просьбу Киева о «дерусификации» поиска и YouTube

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Корпорация Google может исполнить просьбу украинских властей о «дерусификации» поисковой выдачи и рекомендациям на YouTube, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. Однако, по его словам, подобные меры не помогут Киеву изжить русский язык на Украине.

Киев требует от Google присоединиться к информационному террору своих граждан. В списке «хотелок», которые выкатила украинская сторона, не только сакраментальный вопрос географической принадлежности Крыма. Речь идет о тотальной дерусификации поисковой выдачи и запрете использования русскоязычного контента рекомендательными алгоритмами YouTube, — уточнил Горелкин.

Депутат полагает, что подобные просьбы Киева являются продолжением информационной политики, которая ведется в стране уже не один десяток лет. Горелкин считает, что власти Украины делают все для уничтожения русского языка, но усилия тщетны — многие украинские граждане продолжают говорить по-русски. При этом депутат склонен считать, что Google, как американская корпорация, выполнит просьбу украинских властей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик предположил, что президент Украины Владимир Зеленский запрещает любые русские и советские названия, чтобы ускорить процесс морального разложения украинского общества. Белик считает, что глава государства таким образом пытается уничтожить скрепы, соединявшие советские республики.