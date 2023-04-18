Google могут лишить миллионов за отказ подчиняться российским законам Суд Москвы зарегистрировал протокол против Google за отказ удалить запрещенный контент

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Административный протокол в отношении компании Google зарегистрировал мировой суд Москвы. Причиной стал отказ корпорации удалить контент, запрещенный в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию суда.

В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, рассмотрение которого назначено на 20 апреля мировым судьей 422-го судебного участка Таганского района Москвы, — рассказал собеседник агентства.

Протокол был составлен Роскомнадзором. Компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей. Google неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения российского законодательства. Кроме того, с конца 2021 года компания дважды подвергалась в России оборотным штрафам, их общая сумма составила более 29 млрд рублей.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что российскую дочернюю компанию Google по решению суда обязали выплатить Госдуме миллиард рублей за блокировку YouTube-канала «Дума ТВ». По словам спикера, решить вопрос о распределении этих средств должен будет комитет ГД по защите материнства, детства и семьи.

В свою очередь дизайнер Артемий Лебедев после блокировки его канала на YouTube назвал компанию Google «вонючей церэушной помойкой».