Голый мужчина задержан в Новосибирске за попытку угнать машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске задержан мужчина, который пытался голым угнать автомобиль, сообщает «Сиб.фм». Перед этим он попал в ДТП на станции «Мочище», а затем, по словам очевидцев, вылез из машины и начал биться в конвульсиях, катаясь по траве. Инцидент попал на видео.

Затем побежал в лес, но был пойман неравнодушными автомобилистами. После возвращения виновника ДТП, он полностью разделся и попытался угнать другие авто, не получилось, — рассказали в соцсетях свидетели происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняет прибывший на место ДПС ГИБДД.

Накануне сообщалось, что живодер расставил ловушки на белок в новосибирском парке. Посетитель Заельцевского парка в Новосибирске обнаружил в кустах клетку с запертым в нем животным. В комментариях к видео рекомендуют для поиска живодера обратиться в природоохранительную прокуратуру и к администрации парка. Другие комментаторы предположили, что белок ловят специальные службы для окольцовки, прививания либо для научных целей. Утверждается, что животных таким образом могут отлавливать для предотвращения распространения некоторых болезней. Обнаруживший белку мужчина сообщил, что отпустил ее, сломав клетку.