https://static.news.ru/photo/a905028e-5ed0-11ea-a308-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на каждом участке для голосования 22 апреля россияне смогут ознакомиться с поправками к Конституции.

Мы должны сделать так, чтобы на каждом участке была ныне действующая Конституция. И именно брошюры и плакаты, где поправки в Конституцию будут изложены в таком виде, в каком они вносятся в закон, — цитирует ТАСС Памфилову.

Она также сообщила, что когда поправки к Конституции сформулируют окончательно, для граждан будут изданы специальные информационные брошюры и плакаты.

Как писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия приняла решение распустить научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИК. Как заявила глава комиссии Элла Памфилова, ЦИК пришёл к выводу, что нынешняя форма научно-экспертного совета «оказалась абсолютно неприемлемой». Ранее один из членов этого совета Борис Надеждин подготовил письмо с критикой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В нём было предложено провести специальное заседание ЦИК на эту тему.