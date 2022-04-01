Володин: уехавших за границу бюджетников надо снимать с должности

Представителей бюджетных сфер, уехавших за границу, необходимо освобождать от занимаемых должностей. Об этом написал в своём Telegram-канале спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, непотребно уезжать в непростое время из своей страны, и ещё хуже, вещать оттуда с обвинительными высказываниями.

Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер, — заявил Володин.

Также спикер поблагодарил тех, кто остался и поддерживает российских военнослужащих. В качестве примера он рассказал о саратовских артистах, которые в эти дни находятся в ростовском военном госпитале, где выступают перед ранеными.

При этом Володин раскритиковал заявление оперной певицы Анны Нетребко, назвавшей недопустимыми действия России на Украине.

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко сделала то, чего требовали отказавшиеся от сотрудничества с ней руководители западных театров: высказалась о президенте Владимире Путине и ситуации на Украине. Однако директор «Метрополитен-оперы» Питер Гелб счёл, что она недостаточно «дистанцировалась от Путина», и отказался возобновить контракт. Новосибирский театр, напротив, расценил её слова как «отказ от родины» и отменил запланированное на июнь выступление артистки.

Ранее российский сенатор Андрей Климов рассказал, что предателем российской нации может являться гражданин России, который наносит вред государству изнутри и делает это сознательно. По его словам, иностранец не может стать предателем, он просто враг. При этом, по его словам, в России остаются тысячи представителей «пятой колонны», 80% которых прямо или косвенно работают на США. По его словам, несмотря на многоликость и активность этих людей, их число сравнительно невелико, однако недооценивать их нельзя.