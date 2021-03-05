Голод и страх: Лоза оценил роль Сталина в истории России

Атмосферу времён эпохи правления Иосифа Сталина можно описать двумя словами: страх и голод. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил российский певец Юрий Лоза.
Сталин преследовал собственные интересы. Он всегда, всю жизнь руководствовался принципом «своя рубашка ближе к телу». Чтобы сохранить себе жизнь в стране, где многие его ненавидели, ему надо было ввести систему страха. Такого страха, как при Сталине, в стране у нас не было. Все люди боялись, что ночью приедет «воронок» и их заберёт. Я помню, 50 лет назад, когда мне было 17, я говорил с бабушкой. И спрашивал её, как она может описать ту атмосферу. Она говорила: «Голод и страх», — сообщил Лоза.
Певец также объяснил, почему в России мнения о роли Сталина в истории кардинально противоположные.
У нас сталинистов и антисталинистов очень много. Одни считают, что Советский Союз был хороший, другие — что плохой. Но если бы он был для всех хороший, его бы не развалили, никто не ходил бы на баррикады, не радовался. Сейчас кто-то не удовлетворён, ждали, что будет хорошо, придёт капитализм и счастье. И те, у кого надежды не оправдались, считают, что было лучше, — рассказывает Лоза.
Ранее ряд СМИ