Голод и страх: Лоза оценил роль Сталина в истории России

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Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян в рамках массовой вакцинации во второй половине текущего месяца. Об этом рассказал руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»], — заявил Максютов в эфире телеканала «Россия 1». Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января. В настоящее время...