Голикову назвали инициатором остановки вывоза россиян из-за границы

https://static.news.ru/photo/61a16eb4-7636-11ea-a222-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, назвали вице-премьера РФ Татьяну Голикову инициатором запрета на международные рейсы по вывозу российских граждан из-за границы.

Отмечается, что на жёстких ограничительных мерах также настаивала главный государственный санитарный врач Анна Попова. В итоге квоты прилётов россиян из других стран появились 31 марта — не более 200 человек в регионы и не более 500 в столицу. Источники подчеркнули, что в день согласовывалось по шесть-семь рейсов, соответственно, фактически в РФ возвращалось больше человек.

1 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным Голикова объяснила эти ограничения. Она заявила, что они связаны с необходимостью снизить нагрузку на систему здравоохранения. По словам вице-премьера, квоты позволили бы чётко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции.

На следующий день в правительстве приняли решение о полной остановке вывозных рейсов, однако официальная информация по этому поводу появилась только в пятницу, 3 апреля, передаёт «Коммерсант».

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Росавиация разослала телеграмму о приостановке в ночь на субботу, 4 апреля, всех авиарейсов для возвращения граждан РФ и иностранцев на их родину.

По обнародованным данным, Минтранс принял решение о сокращении числа авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы. Вечером 3 апреля стало известно об отмене рейса «Аэрофлота» Нью-Йорк — Москва — Нью-Йорк. Он должен был вернуть около двух сотен россиян и американцев на родину. О причинах отмены ничего не известно.

Как писал NEWS.ru, авиакомпания S7 получила телеграмму Росавиации об отзыве разрешений на выполнение чартерных вывозных рейсов 4 апреля. Отменяются маршруты Владивосток — Бангкок — Владивосток и Иркутск — Бангкок — Иркутск.