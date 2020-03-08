Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жёсткие меры. Тем не менее мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а, например, была бы эпидемия гриппа, более серьёзная, чем та, которую мы имеем в этом году, — сообщила вице-премьер в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».