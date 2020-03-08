Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса. По её словам, властям удалось не допустить распространения инфекции на территории страны.
Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жёсткие меры. Тем не менее мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а, например, была бы эпидемия гриппа, более серьёзная, чем та, которую мы имеем в этом году, — сообщила вице-премьер в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
На сегодняшний день в России зафиксировано 14 случаев инфицирования коронавирусом. Отмечается, что все больные посещали Италию.
NEWS.ru ранее информировал о том, что президент Молдавии Игорь Додон принял решение прервать свой рабочий визит в Россию из-за коронавируса в республике.
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