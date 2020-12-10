Голикова сообщила о росте смертности в РФ

https://static.news.ru/photo/7d9b329c-3b04-11eb-96dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что показатель общей смертности за 10 месяцев текущего года в России на 9,7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Она также отметила, что статистика смертности пациентов с коронавирусом не скрывается, а регулярно публикуется.

Рост общей смертности за десять месяцев 2020 года по России в целом составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%, — цитирует РИА Новости Голикову.

В ходе брифинга она также отметила, что «в отсутствие COVID-19 как минимум 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот, регистрировали бы существенное снижение показателей».

Мы не скрываем статистику смертности и регулярно по истечении 40 дней после отчётного периода её публикуем, — добавила вице-премьер.

Как писал NEWS.ru, Голикова заявила, что данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом являются достоверными. Также достоверные данные предоставляет Росстат. По её словам, российские власти никогда не скрывали информацию о смертности от COVID-19.

Ранее российское издание «Медиазона» заявило , что данные по смертности от коронавируса могут быть занижены в два раза. Журналисты сравнили официальные сводки от оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу с 31 марта по 22 ноября. Оказалось, что на койках под ковидных больных за это время умерли 75 тысяч пациентов. При этом, по данным Роспотребнадзора, ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом «коронавирус».