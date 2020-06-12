Голикова сообщила, что пик заболеваемости COVID-19 в РФ пришёлся на 11 мая

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа на территории РФ пришёлся на 11 мая, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она отметила, что эпидемия COVID-19 начала развиваться в стране с 17 марта. С этой даты по сегодняшний день число ПЦР-исследований и проведённых тестов возросло в 139 раз.
Пиком заболеваемости считается 11 мая. С этого дня ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза, —
цитируетГоликову ТАСС.
Вице-премьер подчеркнула, что сейчас из российских перепрофилированных под работу с коронавирусом больниц уже выписали 80% пациентов.
Отмечается, что COVID-19 стал основной причиной ухода из жизни 1660 граждан РФ в течение апреля. За данный месяц общие показатели смертности при этом оказались на 2,9% ниже, чем в 2019 году.
С начала эпидемии в РФ диагноз COVID-19 поставлен 520 129 раз. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время под наблюдением медицинских специалистов на территории России находятся примерно 322,5 тысячи человек из-за подозрения на заражение.
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