Голикова сообщила, что пик заболеваемости COVID-19 в РФ пришёлся на 11 мая

https://static.news.ru/photo/6e993d22-ad59-11ea-9491-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа на территории РФ пришёлся на 11 мая, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что эпидемия COVID-19 начала развиваться в стране с 17 марта. С этой даты по сегодняшний день число ПЦР-исследований и проведённых тестов возросло в 139 раз.

Пиком заболеваемости считается 11 мая. С этого дня ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза, — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что сейчас из российских перепрофилированных под работу с коронавирусом больниц уже выписали 80% пациентов.

Отмечается, что COVID-19 стал основной причиной ухода из жизни 1660 граждан РФ в течение апреля. За данный месяц общие показатели смертности при этом оказались на 2,9% ниже, чем в 2019 году.

С начала эпидемии в РФ диагноз COVID-19 поставлен 520 129 раз. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время под наблюдением медицинских специалистов на территории России находятся примерно 322,5 тысячи человек из-за подозрения на заражение.