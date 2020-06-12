Голикова: смертность от COVID-19 в РФ в апреле составляет 1,6%

https://static.news.ru/photo/af2506e4-ad5b-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Смертность в России от коронавирусной инфекции нового типа за апрель составляет 1,6%, заявила курирующая социальную сферу вице-президент Татьяна Голикова.

По её словам, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России есть два кода классификации причин смертности: когда коронавирус 100% подтверждён, и когда нет стопроцентной уверенности, однако случай включён в статистику.

В апреле смерть от коронавируса была подтверждена в 1660 случаях, в 390 из них результаты пока не зарегистрированы.

Голикова отметила, что существуют летальные исходы, когда COVID-19 присутствовать в организме человека, однако не стал причиной смерти.

А если даже всё сложить, и то, что не связано со случаями, когда COVID стал основной причиной смерти, то это 2,6%, — сказала она.

По состоянию на 13 июня в мире более 7,6 миллиона человек заразились коронавирусом, свыше 425 тысяч погибли, более 3,6 миллиона излечились.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США – 2048986 человек, на втором Бразилия – 828810.

Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото – четыре случая. Население африканского королевства – чуть более 2 млн человек.

На 13 июня в России – 520129 случаев коронавирусной инфекции (+8706 за последние сутки), 274641 выздоровели (+5271 за последние сутки). Умерли 6829 человека (+114 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 81 случай. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 204428 (+1493 за последние сутки) заболевших, 119558 выздоровели (+1534 за последние сутки), 3231 умерли (+44 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа на территории РФ пришёлся на 11 мая, заявила Татьяна Голикова.