Голикова рассказала, почему Россия смогла спокойнее принять удар пандемии

https://static.news.ru/photo/b37009ea-490c-11eb-833b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Своевременное закрытие границ и подготовка системы здравоохранения позволили Российской Федерации спокойнее принять удар пандемии коронавируса. Об этом 28 декабря заявила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова

За счёт того, что мы достаточно быстро закрыли границы, очень хорошо сработала санитарно-эпидемиологическая служба, которая своевременно информировала о том, что в Китае появился смертельный вирус, — сказала вице-премьер в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По её словам, с момента получения информации о COVID-19 и до начала пандемии прошло 2–2,5 месяца. Этого времени хватило, чтобы подготовиться и «более спокойно принять удар, чем это было в других странах».

Ранее Татьяна Голикова заявила, что продолжение вакцинации населения от коронавируса позволит к весне улучшить эпидемиологическую ситуацию. Прогнозируя, она учитывала, что уже достаточное количество людей переболело COVID-19 и имеет естественный иммунитет.

Вице-премьер также отметила, что в новогодние каникулы не должна прекращаться вакцинация от коронавируса. Особенно это важно в связи с тем, что вакцина вводится в два этапа. Кроме того, она поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации с 1 по 11 января.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан, писал NEWS.ru.